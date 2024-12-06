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Прокуратура заинтересовалась квартирой в Москве, где живут 20 кошек

В московской квартире в Красностуденческом проезде живут около 20 кошек. Жильцы дома написали жалобу на ненадлежащий уход за животными. В результате делом заинтересовалась прокуратура.

Жители дома рассказали, что за кошками не ухаживают, поэтому в подъезде стоит ужасный запах. В пресс-службе прокуратуры Москвы отметили, что в ходе проверки результаты проб воздуха показали превышение допустимых концентраций аммиака в 27,5 раз.

Коптевский межрайонный прокурор направил иск в суд, в котором потребовал запретить жильцам содержать кошек в квартире. Жилье нужно привести в надлежащий вид. Прокуратура контролирует рассмотрение иска.

Ранее в Москве 80-летняя пенсионерка запустила стиральную машину, когда внутри находилась ее кошка. Женщине пришлось вызывать МЧС.