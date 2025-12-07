Прокуратура взяла на контроль дело о смерти москвички после пластики в клинике Общество сегодня в 14:12 Фото - © Фотобанк Лори

Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств смерти пациентки после пластической операции в одной из частных московских клиник, сообщает пресс-служба столичного ведомства.

Предварительно, в воскресенье утром в клинике в Скатертном переулке скончалась женщина 1982 года рождения. Накануне ей провели операции по уменьшении груди и коррекции живота (абдоминопластику). Точная причина смерти пациентки клиники будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Прокуратура контролирует ход и результаты проверки по факту произошедшего.