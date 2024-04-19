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Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Беркович* и Петрийчук*

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное делу заключение по уголовному в отношении Евгении Беркович* и Светланы Петрийчук*, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Светлана Петрийчук подготовила сценарий театральной пьесы «Финист ясный сокол», в котором содержится оправдание и пропаганда террористической деятельности.

Беркович и Петрийчук поставили пьесу, которую публично продемонстрировали постановку на различных фестивалях, в театральных организациях, а также в сети Интернет.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук.

*- Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.