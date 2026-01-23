Прокуратура утвердила обвинение в отношении Екатерины Шульман*

сегодня в 18:59

Политологу Екатерине Шульман* заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента), сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным следствия, Шульман* дважды в течение года была оштрафована за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако она продолжила распространять материалы в интернете без соответствующей плашки.

Политолога заочно поместили под стражу. Она находится в розыске.

Уголовное дело будет рассмотрено судом в общем порядке в отсутствии фигурантки.

Ранее сообщалось, что Шульман* проживает за пределами России, критикует проведение СВО и политику властей страны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.

* Признана иностранным агентом по решению Минюста РФ; включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.