Прокуратура утвердила обвинение в отношении Екатерины Шульман*
Политологу Екатерине Шульман* заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента), сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным следствия, Шульман* дважды в течение года была оштрафована за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако она продолжила распространять материалы в интернете без соответствующей плашки.
Политолога заочно поместили под стражу. Она находится в розыске.
Уголовное дело будет рассмотрено судом в общем порядке в отсутствии фигурантки.
Ранее сообщалось, что Шульман* проживает за пределами России, критикует проведение СВО и политику властей страны.
* Признана иностранным агентом по решению Минюста РФ; включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.