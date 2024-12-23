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Прокуратура: правоохранители РФ не привлекают россиян к содействию по телефону

Проанализированы случаи совершения последних преступлений, во время которых россияне портили имущество в учреждениях, в том числе и в банках. Такие «указания» людям давали во время разговора по телефону, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Россиянам звонили мошенники, которые называли себя работниками правоохранительных органов, банков или представлялись любыми другими лицами. Аферисты заставляли жертв совершать преступные действия, обещая вернуть средства, закрыть кредит или делая другие предложения.

«Правоохранительные органы никогда не привлекают граждан к содействию посредством телефонных переговоров», — отмечает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Российские силовики не борются с преступностью, прося человека совершить противозаконное действие. Те, кто уговаривает россиянина пойти на такой шаг, хотят вовлечь его в нелегальную деятельность.

Пресс-служба прокуратуры Москвы напоминает, что за повреждение и уничтожение чужого имущества будет открыто уголовное дело по статье 167 УК России. Правонарушителя может ожидать даже лишение свободы.

Ранее сообщалось, что мошенники заставили 20 россиян совершить дестабилизирующие действия за неделю.