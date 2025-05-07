сегодня в 19:19

Прокуратура Подмосковья предупредила об ответственности за незаконный запуск БПЛА

Решением Оперативного штаба Московской области введен запрет выдачи разрешений на полеты беспилотных летательных аппаратов над территорией Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры региона.

Исключение составляет лишь проведение авиационных работ, проводимых оперативными службами и органами государственной власти.

Разъясняем, что ответственность за нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена ст. 11.4 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа — для граждан до 50 тыс. рублей, для юридических лиц до 300 тыс. руб. или административное приостановление деятельности до 90 суток.

Между тем, за использование воздушного пространства Российской Федерации без разрешения в случаях, когда такое разрешение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 271.1 УК РФ. За совершение данного преступления предусмотрено наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.

В период проведения праздничных мероприятий также напоминаем о запрете применения пиротехники:

в зданиях, в том числе на кровлях, балконах, лоджиях и фасадах;

на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков;

при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их использовании;

лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем пиротехнического изделия.

За нарушение правил запуска фейерверков, законодателем предусмотрены различные виды ответственности.

Так, за использование пиротехники в общественных местах может наступить административная ответственность по статье 20.1 КоАП РФ, как за мелкое хулиганство.

В соответствии со ст. 20.4. КоАП РФ за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность для граждан в виде предупреждения или административного штрафа в размере до 50 тысяч рублей.

В случае совершения данного правонарушения ребенком младше 14 лет к административной ответственности привлекут его законных представителей.

Если же нарушение правил использования пиротехнических изделий повлекло причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, виновное лицо подлежит уголовной ответственности по ст. 218 УК РФ, максимальное наказание по которой предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.