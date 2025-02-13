Прокуратура Подмосковья описала ход действий при получении денег «за помощь ВСУ»

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Мошенники придумали новый способ вымогать деньги у россиян, переводя им небольшие суммы с комментарием «за помощь ВСУ», после чего начинают требовать большие суммы и угрожают. Подмосковная прокуратура в Telegram-канале рассказала, как нужно действовать, если получили подобный перевод.

При получении перевода с комментарием «за помощь ВСУ» рекомендуется ни в коем случае нельзя поддаваться панике и не делать то, что заставляют осуществить мошенники.

«Свяжитесь с банком (с тем банком, куда были зачислены средства — ред.), объясните ситуацию и следуйте инструкциям специалистов. Если мошенники угрожают или вымогают деньги, обратитесь в полицию», — говорится в рекомендации подмосковной прокуратуры.

Сотрудники областной прокуратуры призвали граждан быть бдительными и не реагировать на провокации незнакомцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.