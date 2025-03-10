Прокуратура Подмосковья направила в суд дело о пособничестве в легализации денег

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего учредителя и руководителя коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (пособничество в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, фактический руководитель коммерческой компании при пособничестве обвиняемого в период с мая по июль 2017 года осуществил перечисление с расчетных счетов более 8,2 млн рублей, полученных в результате уклонения компании от уплаты налогов, в целях придания правомерного вида владению и распоряжению указанными денежными средствами.

Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.