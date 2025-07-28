Прокуратура Подмосковья направила в суд дело о незаконном обороте 10 кг наркотиков

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконное хранение прекурсоров наркотических средств, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, с июля по декабрь 2023 года обвиняемый совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, оборудовали лабораторию в двухэтажной бане, расположенной в жилом доме на земельном участке в деревне Знаменское городского округа Кашира. На одном этаже бани они изготавливали наркотическое средств — мефедрон для последующего сбыта, а на другом хранили прекурсоры.

Кроме того, под хранилище прекурсоров наркотического средства злоумышленники оборудовали арендованный обвиняемым жилой дом в деревне Северово городского округа Подольск.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в декабре 2023 года, из незаконного оборота изъято более 10 кг наркотических средств и их прекурсоров общей массой свыше 84 кг.

Кроме того, в целях сокрытия своей личности обвиняемый незаконно использовал поддельный паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение Республики Казахстан.

Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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