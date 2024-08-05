Прокуратура Подмосковья направила в суд дело о краже дорогостоящей стройтехники

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении двоих мужчин. Они обвиняются в совершении уголовного преступления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в вечернее время суток в феврале 2024 года злоумышленники, находясь на территории автозаправочной станции в Наро-Фоминском городском округе и используя специально подобранный ключ, совершили хищение дорогостоящей строительной техники — экскаватора-погрузчика, на котором скрылись с места преступления.

Ущерб, причиненный потерпевшему, составил почти 9,3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Наро-Фоминский городской суд для рассмотрения по существу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.