Прокуратура опасается нарушения прав россиян при усилении миграционного контроля

Генпрокуратура опасается, что расширение в стране полномочий полиции в сфере миграционного контроля может привести к ограничению прав законопослушных россиян, сообщает «Коммерсант» .

Об этом представитель ведомства рассказал на заседании профильного комитета СовФеда, на котором обсудили соответствующие поправки. Там рассматривали возможное нарушение неприкосновенности жилища россиян. Парламентарии и сенаторы планируют доработать данный закон после одобрения.

В стране хотят принять пакет поправок, позволяющих полиции за некоторые нарушения выдворять иностранцев из РФ без решения суда, вводящих новый миграционный режим высылки иностранцев, находящихся в России без законных оснований.

Сведения о таких людях внесут в реестр «контролируемых лиц». Данных мигрантов смогут ограничить в некоторых правах и свободах. Так, им могут запретить покупать недвижимость, открывать счета в банках, заключать брак, регистрировать юрлица или ИП, а также получать водительские права.

У сенаторов вопросов к документам не возникло. Но есть поправки у Генпрокуратуры.

Как считает начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов, в целом документ отвечает сложившейся в стране политической ситуации и ожиданиям людей. При этом он дает полицейским право проникать в жилье без согласия проживающих, если будут достаточные основания предполагать нахождения в нем «контролируемого лица».

Он подчеркнул, что в Генпрокуратуре усматривают в данном аспекте риски нарушения конституционного права россиян на неприкосновенность их жилища, так как до этого оно могло быть ограничено только для безопасности.

«Мы хотим бороться с незаконной миграцией, а ставим под сомнение права обычных граждан», — сказал Завалунов.

Кроме того, в ведомстве недовольны введением трехдневного срока, который по поправкам отводят полиции на извещение прокурора о действиях в отношении «контролируемых лиц». А стандартный срок для уведомления о таких действиях при поимке преступника составляет сутки.

Как отметил один из авторов инициативы депутат Дмитрий Вяткин, все замечания прокуратуры рассмотрят. Процесс по вопросу совершенствования миграционного законодательства в России только начинается.