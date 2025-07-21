Прокуратура контролирует устранение последствий ливня в Подмосковье

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Городские прокуроры контролируют мероприятия по ликвидации последствий непогоды в Московской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона .

21 июля в Подмосковье выпало обильное количество осадков. Из-за ливня затоплены дороги, улицы, некоторые помещения. Около д. Шохово Можайского округа произошел размыв плотины. В Наро-Фоминском округе и Истре также размыло мосты.

С последствиями мощного ливня борются оперативные и дорожные службы. Они работают на местах подтоплений, откачивают воду, восстанавливают дорожное полотно.

Городские прокуроры взяли под контроль вопросы соблюдения прав жителей Подмосковья и своевременность аварийных мероприятий по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что аварийные и коммунальные службы работают в усиленном режиме и ликвидируют последствия обильного дождя на территории региона. Оперативная работа позволяет минимизировать последствия непогоды.

«Муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК „Автодор“ и МЧС работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность», — сказал Воробьев.