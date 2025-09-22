Прокуратура Химок направила в суд дело в отношении курьера телефонных мошенников

Химкинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17-летнего жителя Подмосковья. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, в январе 2025 года 16-летней местной жительнице поступали телефонные звонки, в ходе которых звонившие, представляясь сотрудниками министерства образования города Москвы, технической поддержки единого портала государственных услуг, следователями, а также работниками Генеральной прокуратуры РФ, сообщили заведомо ложную информацию о том, что она стала участником мошеннической схемы и от ее имени могут осуществляться переводы денежных средств в поддержку Вооруженных сил Украины. Введенная в заблуждение девушка в целях недопущения привлечения к ответственности ее законных представителей передала обвиняемому 280 тыс. рублей и более 1,7 тыс. евро, принадлежащие ее матери.

Вину в совершении преступления подросток полностью признал.

Кроме того, обвиняемый возместил потерпевшей общую сумму причиненного ущерба в размере более 460 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Химкинский городской суд для рассмотрения по существу.

