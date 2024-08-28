Прокуратура Франции: Дурова не допрашивали по делу о насилии над его ребенком

Французская прокуратура заявила, что задержанного в Париже создателя мессенджера Telegram Павла Дурова не допрашивали по делу о возможном насилии над его ребенком, сообщает ТАСС .

В прокуратуре Франции отметили, что не допрашивали Дурова по поводу детей после задержания в Париже.

Вероятно, речь идет о заявлении Ирины Болгар, которая называет себя матерью троих детей Павла Дурова, о том, что она обратилась в швейцарский суд из-за того, что бизнесмен избивал их общего младшего сына.

Отмечается, что Болгар подала заявление еще в марте 2023 года. Она обратилась в суд после того, как Дуров перестал перечислять ей алименты.