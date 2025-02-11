Производители Подмосковья за год выпустили 10 тыс т замороженных овощей и грибов

Объем производства всех замороженных овощей (кроме картофеля) и грибов за прошлый год в Московской области составил 10 тыс. тонн. За год регионом произведено более 18,2% от общего объема данного вида продукции в ЦФО и 8,4% от общероссийского объема. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Ведущими подмосковными производствами по этому направлению являются: ООО ОП «Морозко», ООО «ПК «ЮЖ» и ООО «РУССКАЯ ОВОЩНАЯ КОМПАНИЯ».

В региональных торговых сетях и розничных магазинах представлен широкий выбор замороженной продукции, включая овощи, начиная с замороженных брокколи и цветной капусты, заканчивая смесями с добавлением специй и круп –мексиканская смесь со стручковой фасолью, кукурузой, морковью, зеленым горошком, сладким перцем и луком, гавайская с кукурузой, горошком, красным сладким перцем, рисом и другие виды полуфабрикатов.

Этот метод сохранения растительной продукции имеет много плюсов — шоковая заморозка сохраняет все питательные вещества, а также форму, структуру и цвет. Такие овощи могут стать полезной альтернативой свежим дарам природы, купленным в межсезонье.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.