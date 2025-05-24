Произошел масштабный сбой в работе соцсети Х
Крупный сбой в работе социальной сети Х зафиксировали во многих странах мира. Об этом сообщается на сайте Downdetector.
На сбой в работе соцсети Х пожаловались пользователи из Казахстана, Белоруссии, Нидерландов и России. Перебои в работе в РФ обнаружили жители Псковской области и Санкт-Петербурга.
Люди жалуются на сбой в работе сайта, мобильного приложения. Также не работает личный кабинет, не грузится лента новостей и медиа.
Ранее сбой в работе мобильного интернета произошел в Подмосковье. С проблемами столкнулись жители Балашихи и Королева.