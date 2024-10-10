Прохладная погода придет в Московский регион 10 октября

Гидрометцентр РФ: ветер и 9 градусов будут в Московском регионе в четверг

Днем в четверг в Московском регионе будет от 9 до 11 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

10 октября в Москве и области облачно с прояснениями. Преимущественно дождя не будет. Ветер юго-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью ожидается от шести до восьми градусов тепла. Будет переменная облачность, без дождя. Ветер юго-восточный, от четырех до девяти метров в секунду.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что погода в Москве будет приближаться к климатической норме. 12 октября температура превысит ее на несколько градусов. Однако 13 октября вновь станет прохладно из-за облачности.