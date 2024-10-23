Прохладная погода и дождь придут в Московский регион 23 октября

Гидрометцентр РФ: дождь и ветер до 15 м/с будут в среду в Московском регионе

Днем в среду в Московском регионе будет от 10 до 12 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Ожидается облачность с прояснениями, дождь. Ветер западный от 6 до 11 метров в секунду. В некоторых частях Московского региона будут порывы до 15 метров в секунду.

Ночью ожидается от шести до восьми градусов тепла. Будет облачно с прояснениями. Местами ожидается маленький дождь. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду. Ожидаются порывы до 17 метров в секунду.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за ветра. Он будет действовать до 21:00 23 октября.