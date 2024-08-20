Прогулки и объятия: россиянам назвали способы снять эмоциональное напряжение

Здоровье человека зависит от его нервозности и общего состояния. Психолог и гештальт-терапевт Елена Масолова заявила, что для того, чтобы снизить напряжение, необходимо следить за собой и научиться расслабляться, пишет «ФедералПресс» .

Хорошая идея для снятия напряжения — прогуляться пешком, посетить массаж или баню. Стоит помнить, что эмоциональное напряжение активно переходит в тело, что приводит уже возникновению различных болезней и появлению лишнего веса.

«Чаще обнимайтесь, трогайте друг друга. Добавляйте больше тактильного контакта», — посоветовала психолог.

Ранее психолог, коуч ICTA Анастасия Кутузова рассказывала РИАМО, что в современном мире стресс приобрел совсем другой вид, чем сотни лет назад. Эксперт так же отмечала, что стрессовый цикл помогут завершить физические нагрузки, поцелуи, объятия и смена деятельности.