Программу благоустройства дворовых территорий завершили в Раменском

В текущем году по программе комплексного благоустройства дворов в Раменском городском округе приведено в порядок 12 территорий. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Благоустройство двора — приоритетная программа нацпроекта «Жилье и городская среда», которая очень востребована среди жителей региона. Так, в 2023 году по просьбе жителей в Раменском было благоустроено 7 дворовых территорий

«Благоустройство дворов — это комплекс работ, который включает установку детских и спортивных площадок, организацию парковочных мест, асфальтирование внутриквартальных проездов и пешеходных тротуаров, озеленение территории, а также установку лавочек, дополнительных урн и организацию освещения на придомовой территории. Стоит отметить, что полный перечень обновляемых элементов согласуется администрацией муниципалитета с жителями», — сообщил замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич.

В рамках программы ремонт в этом году проведен по следующим адресам:

-р.п. Ильинский, ул. Октябрьская, д. 59, 59/1, 59к3, 59к4;

-р.п. Ильинский, ул. Островского д. 1-10;

-г. Раменское, ул. Гурьева, д. 9;

-г. Раменское, ул. Гурьева, д. 15/1, 15/2;

-г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 18, 20; ул. Гурьева д. 11;

-г. Раменское, ул. Гурьева, д. 13, 13к1, 12/2;

-г. Раменское, ул. Гурьева д. 26;

-г. Раменское, ул. Гурьева, д. 20, 22, 24, 28;

-г. Раменское, ул. Коминтерна, д. 12, 13, 15, 17, 19, 21;

-г. Раменское, ул. Десантная, д. 44, 42, 54, 52а, 50, 48, 46, 40;

-г. Раменское, ул. Рабочая, 10, 2а, 2; Коминтерна, д. 11а, 11, 7, 9; Михалевича, д. 33, 35;

-г. Раменское, ул. Крымская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12.

В этом году в регионе будет благоустроено более 600 дворовых территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.