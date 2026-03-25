Программисты и инженеры получают до 300 тыс рублей в Подмосковье

Рынок труда Подмосковья предлагает высокие зарплаты программистам, инженерам и специалистам по радиооборудованию — их доход может достигать 300 тыс. рублей. В регионе открыто более 97 тыс. вакансий, а на одного безработного приходится 19 предложений, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области

В Подмосковье сосредоточено большое количество современных производств и высокотехнологичных компаний. Особенно востребованы технические специалисты, в том числе в сфере искусственного интеллекта и радиооборудования. Уровень заработной платы в этих направлениях нередко превышает 150 тыс. рублей.

«Высокий уровень заработных плат в технических и ИТ-профессиях — это отражение структуры экономики Подмосковья, где сосредоточено большое количество современных производств и высокотехнологичных компаний. Сегодня в регионе открыто более 97 тысяч вакансий, а на одного безработного приходится 19 предложений. Среди наиболее высокооплачиваемых — программисты, инженеры и специалисты по радиооборудованию, где уровень дохода может достигать 300 тысяч рублей. Это подтверждает, что в Подмосковье формируется рынок труда с конкурентными условиями и высоким уровнем оплаты», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Вице-губернатор добавила, что ключевым кадровым резервом региона остается молодежь. В области развивается система среднего профессионального образования: колледжи сотрудничают более чем с 2 тыс. индустриальных партнеров, занятость выпускников превышает 95%, а свыше половины студентов находят первую работу по специальности еще во время обучения.

Актуальные вакансии с возможностью фильтрации по уровню зарплаты и локации размещены на портале trudvsem.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.