Программирование и дизайн: для молодых москвичей проведут бесплатные занятия

сегодня в 12:30

В Москве проведут бесплатные занятия по программированию и дизайну

В мультиформатном пространстве «Молодежь Москвы» 9 апреля жителям от 14 до 35 лет предложат мастер-классы по дизайну и программированию, сообщает «Царьград» .

«Мы стремимся дать молодым людям практические инструменты для успешной самопрезентации, работы в цифровой среде и продвижения своих идей», — сказала руководитель «Молодежи Москвы» Маргарита Савинкина.

На занятии по дизайну участникам расскажут о балансе цвета, онлайн-сервисах для разработки интерфейсов и о поиске вдохновения.

Кроме того, 12 апреля пройдет лекция по созданию Telegram-ботов, а на следующий день — встреча о создании и раскрутке личных брендов.

24 апреля состоится семинар о работе с конструктором сайтов Tilda. Молодежи помогут научиться создавать сайты, полезные для продвижения услуг или товаров.