Участниками выставок, творческих конкурсов, сборов вторсырья среди детей и взрослых, которые устроили победители Зеленой премии — 2024 в номинации «Инициативы отраслевых компаний», стали более 160 тысяч человек. Российский экологический оператор узнал у финалистов об их планах и достижениях после победы в конкурсе, передает пресс-служба РЭО.

«Победителями в номинации „Инициативы отраслевых компаний“ стали четыре компании — ООО „Единый оператор экопунктов“ с проектом по установке фандоматов, переработчик СОЭМЗ с упаковкой из макулатуры, ООО „Магнит“ с конкурсом „Экошкола“ для детей и выигришем в 1 млн рублей, а также ООО „ЦЭБ“ с творческим проектом „От хлама до искусства“. Это очень важная номинация, которая помогла нам выявить лучшие проекты по экопросвещению от непосредственных участников отрасли. Без повышения экологической культуры людей невозможно представить работающую экономику замкнутого цикла», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Первое место в номинации заняла компания «Единый оператор экопунктов», установившая 567 фандоматов (экопунктов) в Московской области. Ими уже воспользовались более 90 тысяч человек.

«Выросло число пользователей и превысило 90 тысяч человек, также пополнили программу лояльности новыми партнерами. Что касается цифр на сегодня, то количество собранного вторсырья составляет 12,7 млн пластиковых бутылок (около 420 тонн) и более 6 млн алюминиевых банок (примерно 198 тонн)», — рассказали в компании.

Второе место занял Солнечногорский опытно-экспериментальный механический завод (СОЭМЗ). Для замены пластиковых лотков для овощей и фруктов и снижения неперерабатываемых отходов от них компания занялась производством упаковки из 100% макулатуры. Дополнительно, чтобы повысить экологическую культуру среди граждан, СОЭМЗ устроил более 20 экомероприятий.

«В 2023 году было произведено более 37 миллионов перерабатываемых лотков из пульперкартона, что позволило заменить аналогичный объем традиционных лотков из вспененного полистирола (ВПС). В 2024 году выпуск увеличился до 49 миллионов лотков. Для повышения осведомленности о преимуществах экологичной упаковки проведено более 20 выставок, семинаров и вебинаров, где обсуждались ключевые вопросы устойчивого развития и позитивных кейсов реальной переработки бумаги в РФ», — сказал исполнительный директор СОЭМЗ Дмитрий Гутман.

Третье место поделили две компании. Региональный оператор «Магнит» запустил конкурс по сбору вторсырья среди детских образовательных учреждений Омской области «Экошкола». В 2024 году в нем приняли участие около 30 тысяч ребят из 160 школ и детских садов. За полгода участники собрали и сдали 216 тонн вторичных ресурсов.

«Главный приз конкурса — 1 миллион рублей — получил детский сад сельхозтехникума, собравший 35 тонн 246 кг вторсырья. На призовые средства детский сад провел установку стеклопакетов, заменил линолеум в группе, приобрел музыкальный центр, пылесос. Этот успех вдохновил организаторов на дальнейшее развитие проекта. В планах на будущее — расширение географии конкурса, чтобы привлечь больше участников из отдаленных сельских районов. Это позволит не только увеличить объемы собранного вторсырья, но и повысить экологическую грамотность в более широком масштабе», — сообщили в пресс-службе регоператора.

В 2025 году конкурс начнется 1 апреля и продлится до конца ноября. Подведение итогов и награждение пройдет в канун Нового года, в декабре 2025 года.

Компания также планирует проводить выездные мастер-классы по раздельному сбору в сельских районах.

Проект регионального оператора «Центр экологической безопасности» Белгородской области «От хлама до искусства» нашел свое продолжение в виде творческого конкурса «Новогодняя игрушка из вторсырья» в декабре 2024 года. Общий охват проведения конкурса составил более 40 тысяч человек.

С ноября 2024 года «ЦЭБ» разработал еще 14 уникальных сценариев мастер-классов по изготовлению поделок из вторичного сырья и бросового материала; создал 8 обучающих роликов в рамках серии «Авоська»; провел 11 экоуроков и мастер-классов.

«Наш проект „От хлама до искусства“ о том, как дать старым вещам интересную вторую жизнь и рассказать молодежи, что прежде, чем что-то купить новое, нужно подумать: „А действительно ли мне это необходимо?“, „Можно ли починить старую вещь и превратить ее во что-то свое, уникальное?“. От всего коллектива „Центра экологической безопасности“ благодарю РЭО в лице генерального директора Буцаева Дениса Петровича за оценку нашего проекта», — отметила исполняющая обязанности генерального директора ООО «ЦЭБ» Наталья Щекина.

«Зеленая Премия» призвана выявлять достижения в области защиты окружающей среды, экологического просвещения, внедрения лучших практик в природоохранной сфере, а также за проявления лидерского потенциала в экологии. Конкурс проводится ежегодно в несколько этапов, награждение победителей проходит в конце года.