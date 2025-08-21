Проект Клина стал победителем всероссийского конкурса в сфере благоустройства

Клинский проект «Государева дорога: прогулка по историческому маршруту» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и будет воплощен в жизнь уже в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект «Государева дорога: прогулка по историческому маршруту» охватывает территорию вдоль улицы Ленина и прилегающие общественные зоны площадью 2,7 гектара. Его визуальный стиль вдохновлен образами балета «Щелкунчик», елочной игрушки и эстетикой купеческого быта XIX века. Эти темы найдут отражение в малых архитектурных формах, скульптурах, освещении и информационных стендах. Ожидается, что рост посещаемости этого места в городе вырастет до 243 тысяч человек.

«Поздравляю всех клинчан! Этот проект станет важным шагом на пути к дальнейшему благоустройству нашего города и росту его туристической привлекательности», — сказала ВРИП Главы городского округа Клин Инна Федотова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в проведение благоустройства. Также он отметил, что перемены в рамках благоустройства должны быть в каждом муниципалитете региона.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в каждом муниципалитете были важные перемены. Важно также, чтобы все обязательства, о которых мы договариваемся, тоже выполнялись», – сказал губернатор.