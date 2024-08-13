Проект из Королева вошел в шорт-лист Кубка креативных бизнес-проектов

Проект «Сказки-связь поколений» из Королева принял участие в Кубке креативных бизнес-проектов, который проводился среди проектов Московской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Конкурс для творческих предпринимателей различных сфер и направлений позволяет рассказать о своем проекте на всю Московскую область. На первом этапе участники проходили обучение и получили возможность доработать проекты под руководством опытных кураторов. Далее каждый представлял свой проект и отвечал на вопросы жюри.

Итогом стал список финалистов, шорт-лист участников, попавших на карту креативных проектов Подмосковья.

Проект из Королева «Сказки-связь поколений» набрал больше 8 баллов из возможных 9 и не просто вошел в шорт-лист Кубка, а был включен в финальный список социальных проектов с креативным эффектом. По набранным баллам проект «Сказки — связь поколений» стал лучшим проектом из Королева.

«Это был интересный и важный опыт для нас, как для команды, и для самого проекта. В процессе подготовки и презентации мы по-другому увидели свой проект, увидели его сильные стороны и пути развития. Мы явно вышли за пределы Королева и рады, что наш наукоград представлен и в креативных индустриях», — сказала куратор проекта Анастасия Сивякова.

Кубок призван активировать системное развитие креативной экономики региона и помочь сформировать карту успешных креативных проектов малого и среднего предпринимательства в Подмосковье.

Кубок организован Московским областным отделением «ОПОРА РОССИИ» по инициативе Комитета по развитию креативных индустрий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.