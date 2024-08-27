Проект благоустройства Ликино-Дулева победил в конкурсе исторических поселений и городов

Город Ликино-Дулево в Орехово-Зуевском округе с проектом благоустройства парка «ЛиАЗ» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«При проектировании маленьких городов мы всегда стараемся сохранить их исторический облик. Такие поселения уникальны тем, что их удобно обходить пешком, поэтому мы особенно обращаем внимание на то, чтобы центральные площади и улицы были комфортными и привлекательными», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Благоустройство парка пройдет в два этапа. Площадь первого этапа составляет 2,35 га, второго — 1,4 га. На территории запланировано открытие кафе «Луноход», книжного двора с летним кинотеатром и летней веранды библиотеки для спокойного времяпрепровождения.

Для любителей настольных игр планируется открытие зоны коворкинга, а для активного отдыха — зоны проката сезонного инвентаря, места для уличных самокатов и установки столов для игры в пинг-понг.

Для детей от 3 до 5 лет будет предусмотрена детская площадка с песочницей и места для рисования. Также планируется создание школьного амфитеатра и площадки для выступлений «Шестеренка».

Во время второго этапа благоустройства будут установлены мостки с историей завода «ЛиАЗ» и дождевых садов, а также будет создана площадка для выгула собак.

Во вторую очередь проектом запланировано открытие спортивной площадки и велодорожки, а также площадок для тихого отдыха.

Сумма выделенного гранта составила 90,2 млн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в проведение благоустройства. Также он отметил, что перемены в рамках благоустройства должны быть в каждом муниципалитете региона.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в каждом муниципалитете были важные перемены. Важно также, чтобы все обязательства, о которых мы договариваемся, тоже выполнялись», — сказал губернатор.