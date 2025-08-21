Проект благоустройства Истры принимает участие в конкурсе исторических поселений

Истра участвует во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений с проектом благоустройства территории у молодежного центра «Мир». Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Эта территория, расположенная рядом с главной городской улицей Ленина, которая ведет от железнодорожной станции и автовокзала, является важным входом в город. На севере улица Первомайская ведет к Новоиерусалимскому монастырю.

Проект благоустройства включает в себя многофункциональную территорию, которая делится на активную часть с ключевыми точками интереса и тихую зону сквера, что делает её подходящей для прогулок. Молодежный центр «Мир» имеет интересную историю: здание появилось в советское время и изначально функционировало как синематека. В 2017 году оно стало частью молодежного комплекса, что ознаменовало новый этап его развития, ориентированный на современные потребности молодежи и семейного досуга. В настоящее время «Мир» — это досуговый центр с кафе, интерактивной сценой для концертов и конкурсами, а также различными аттракционами для детей. На прилегающей территории также есть скейтпарк, популярный среди молодежи.

Проектируемая территория является значимым общественным пространством, окруженным важными городскими объектами, такими как церковь Жен Мироносиц и магазин «Детский мир». Площадь Дружбы служит местом для народных гуляний и городских мероприятий, что делает её важным общественным пространством.

В рамках проекта планируется создать различные объекты, включая павильон, площадку для активного отдыха (скейт-зона и паркур), навес с подвесными скамьями, амфитеатр, фонтан, зону тихого отдыха, спортивные площадки для тенниса и стритбола, детскую площадку, площадку для выгула собак, световую конструкцию «#Страну меняют люди», беседку, трибуну, общественный туалет, а также скульптуры «Река Истра» и «Святой Мартин».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.