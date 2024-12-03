Продуктовые наборы соберут волонтеры для нуждающихся в 17 регионах РФ

Межрегиональный продовольственный марафон «Корзина доброты», который проводят благотворительные фонды «Выручаем» и «Банк еды „Русь“», в нынешнем году охватит 17 регионов РФ. Сбор помощи пройдет одновременно в Москве и Санкт-Петербурге, после чего продукты передадут нуждающимся в 15 субъектах. Об этом сообщается на официальном сайте благофонда «Банк еды „Русь“.

Впервые за 10-летнюю историю продовольственных марафонов произойдет объединение сразу 17-ти регионов страны. Так, помощь будет направлена в Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Вологодскую, Воронежскую, Костромскую, Курскую, Ленинградскую, Липецкую, Московскую, Новгородскую, Псковскую, Рязанскую, Тверскую и Тульскую области.

«Мы уверены, что в предновогоднее время, когда всем нам хочется чуда, возможность помочь людям в сложной жизненной ситуации самым важным — едой — это не только про продукты. А про небольшое волшебство, которое мы с вами можем сотворить, буквально не отходя от кассы ближайшего магазина „Пятерочка“ или „Перекресток“. В 2024 году продовольственную помощь уже получили более полумиллиона человек по всей России, и, надеемся, что марафон „Две столицы“ станет достойным завершением года», — сказала президент банка еды «Русь» Юлиа Назарова.

14 декабря волонтеры будут принимать от покупателей магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» продукты длительного хранения, чтобы сформировать продуктовые наборы и направить нуждающимся семьям с детьми и одиноким пенсионерам в глубинку в преддверии наступающего Нового года. В акции участвуют почти 2000 торговых точек Москвы и Санкт-Петербурга.

Принять участие в марафоне можно будет 14 декабря с 14:00 до 18:00 в любом из магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» внутри МКАД и КАД.

«Корзина доброты» — возможность для каждого сделать доброе дело и помочь людям. Достаточно приобрести хотя бы один продукт из рекомендованного списка, передать его волонтерам банка еды «Русь» в закассовой зоне, либо оставить в специальной корзине. В качестве помощи принимаются продукты с длительным сроком хранения: крупы, овощные, рыбные и мясные консервы, подсолнечное масло, чай, сахар, макаронные изделия, сухофрукты и орехи, печенье и др.

«Социальный проект „Корзина доброты“ запущен X5 Group и банком еды „Русь“ в 2015 году. Таким образом, компания X5 первой среди российских ритейлеров создала инфраструктуру для оказания продовольственной помощи по технологии фуддрайв (food drive) и продолжает ее развивать, обеспечивая покупателям возможность онлайн или прямо в магазине передавать волонтерам банка еды „Русь“ продукты питания в пользу нуждающихся людей и бездомных животных. В свою очередь банк еды „Русь“ также оказывает инфраструктурную поддержку проекта „Корзина доброты“: от сбора и фасовки продуктов через волонтерское сообщество до транспортировки и распределения продовольственной помощи через собственную сеть банков еды, партнерские НКО и органы соцзащиты», — отметила президент фонда «Выручаем» Анна Скоробогатова.

По итогам акции фонд X5 Group «Выручаем» увеличит объем собранной помощи на 30%, а волонтеры банка еды «Русь» расфасуют продукты по наборам на складе и организуют доставку продовольственной помощи адресатам.

В этом году продовольственный марафон расширяет границы, объединяя людей в разных городах в их стремлении помочь ближнему. Это продолжение традиций взаимопомощи, заложенных в культуре русского человека, но в современном формате.

«Корзина доброты» — это возможность сделать добро здесь и сейчас, не меняя привычный ритм жизни, во время обычного похода в магазин мы можем помочь тем, кто находится за сотни километров.