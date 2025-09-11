Продолжается первый образовательный модуль программы «Героев Подмосковья»

Спикер раскрыл, какие ценности и культурные коды формировали российскую государственность на протяжении веков, и почему понимание этой исторической основы особенно важно для будущих лидеров и управленцев. Для участников это стало не только знакомством с теорией, но и поводом задуматься о том, как традиции, опыт и менталитет народа влияют на принятие решений сегодня.

Учебный курс программы разработан экспертами РАНХиГС и рассчитан на год. Он включает 4 модуля: Государственная политика и система управления, Экономика и финансы, региональное и муниципальное управление, а также Современные технологии управления. Главная цель Программы — дать героям новые знания и навыки, которые помогут им продолжить служение обществу уже в мирной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.