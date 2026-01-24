сегодня в 16:28

Продюсера Олейникова могут похоронить на Троекуровском кладбище Москвы

Скончавшегося продюсера, режиссера и телеведущего Александра Олейникова планируют похоронить 27 января, похороны пройдут на Троекуровском кладбище в столице, сообщает ТАСС .

«Скорее всего, (похороны) будут на Троекуровском кладбище, во вторник, 27 января», — сказал сын продюсера Максим.

Олейников скончался на 61-м году жизни. Возможно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Олейников родился в 1965 году в Москве. Начал карьеру на телевидении в 1985 году. Некоторое время работал на немецком ТВ, где был режиссером концертов основателя и участника известного дуэта Modern Talking Дитера Болена.

Олейников получил широкую известность благодаря трилогии фильмов «Любовь-морковь» и другим кинокартинам.

