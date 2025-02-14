Продюсер Рудковская назвала трагической судьбу Блиновской

Продюсер Рудковская назвала судьбу блогера Елены Блиновской трагической из-за детей. Также в своем Telegram-канале она выразила надежду, что «королева марафонов» освободиться раньше.

«Какая трагическая судьба у Елены Блиновской…ведь у нее четверо детей. У которых теперь порушена судьба. Надеемся, что Елена выйдет раньше, с учетом, что уже отсидела под домашним арестом, в СИЗО (где день за 1,5), у нее есть маленькие дети, а муж не находится с ними», — отметила Рудковская.

В судебных прениях прокуратура попросила назначить Блиновской 6 лет исправительной колонии и штраф на 1,5 миллиона рублей. Государственный обвинитель также заявил о необходимости на 5 лет лет лишить подсудимую права вести коммерческую деятельность.

Кроме того, прокуратура просит конфисковать арестованное имущество Блиновской и ее супруга Алексея. Звездная семья владеет иномарками Bentley Continental и Lamborghini Urus, более 50 земельными участками, зданиями, помещениями и банковскими счетами — все это намерены конфисковать.

Гособвинитель просит суд признать известную бизнесвумен виновной по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Речь идет о двух преступлениях по части 1 статьи 187 (неправомерный оборот средств платежей) и об одном преступлении по части 2 статьи 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов) и по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств).

Между тем Елена Блиновская смогла почти вдвое сократить долг по налогам — исковые требования к ней снизились с 918 до 587 миллионов рублей.