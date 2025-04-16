Проблемы с ЦНС: бродячие собаки, грызущие машины, могут представлять опасность

В последнее время в Приморье не раз фиксировали случаи гардения собак на колеса и бамперы авто. Ветеринар Елена Шведова Елена рассказала, почему некоторые бродячие собаки агрессивно реагируют на припаркованные машины, сообщает «ФедералПресс» .

«Вполне возможно, что эти собаки инфицированы болезнями, которые поражают ЦНС. Это вызывает извращенный аппетит и неадекватное поведение у собак, следствием чего является порча машин, а также агрессивное поведение», — заявила эксперт.

Также она предупредила, что в подобном состоянии животное может представлять опасность для жизни людей и других собак. Во избежание проблем Шведовала рекомендовала избегать контактов со стаями собак и убирать свои авто в гаражи или охраняемые стоянки.

Похожие случаи были зарегистрированы и во Владивостоке. За последнее время удалось обнаружить уже несколько случаев значительной порчи автомобилей собаками.