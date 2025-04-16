Проблемы с ЦНС: бродячие собаки, грызущие машины, могут представлять опасность
В последнее время в Приморье не раз фиксировали случаи гардения собак на колеса и бамперы авто. Ветеринар Елена Шведова Елена рассказала, почему некоторые бродячие собаки агрессивно реагируют на припаркованные машины, сообщает «ФедералПресс».
«Вполне возможно, что эти собаки инфицированы болезнями, которые поражают ЦНС. Это вызывает извращенный аппетит и неадекватное поведение у собак, следствием чего является порча машин, а также агрессивное поведение», — заявила эксперт.
Также она предупредила, что в подобном состоянии животное может представлять опасность для жизни людей и других собак. Во избежание проблем Шведовала рекомендовала избегать контактов со стаями собак и убирать свои авто в гаражи или охраняемые стоянки.
Похожие случаи были зарегистрированы и во Владивостоке. За последнее время удалось обнаружить уже несколько случаев значительной порчи автомобилей собаками.