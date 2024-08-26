Про созерцание: соцсеть «Одноклассники» запускает видеопроект о человеке и природе

«Многие люди, зрители, читатели давно устали от огромного количества вкладываемых в их головы знаний и информации, мне хотелось создать проект, благодаря которому можно было бы просто наслаждаться созерцанием природы, ремесла, традиций», — поделилась с журналистами автор и ведущая проекта.

Блогер покажет зрителям, как использовать растения в быту и кулинарии. Шоу обещает быть очень медитативным: картинку будут сопровождать шелест листьев, звуки воды и ветра. Посмотреть его можно будет в группе блогера «Живые вещи».

Программу снимали в Нижегородской области, где живет Катерина, в ней также принимает участие собака блогера. По содержанию каждый выпуск представляет собой отдельную короткометражку, их можно смотреть в любом порядке.