«Прямого определения нет»: эксперт назвала нюансы нового закона о земле

Эксперт по земельному праву и адвокат Наталья Шалуба заявила, что закон о земле, принятый в этом году, не дает точного определения заброшенного участка. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, стоит выяснить его статус, сообщает MIR24.TV .

«Так обычно называют участки, которые выглядят, как неиспользуемые: на них сорная растительность, разрушенные постройки, захламление, которое не убирается годами», — сказала юрист.

По ее словам, для начала необходимо разобраться с юридическим статусом подобных территорий. Это могут быть участки земли, владелец которых скончался, и никто не вступил в права наследования либо земельные наделы, выделенные до вступления в силу Земельного кодекса.

Для оформления участка на себя, в первую очередь, следует выяснить юридическое положение земельного надела, запросив сведения из Единого реестра недвижимости (ЕГРН). Запрос в Росреестр можно подать в электронном виде через портал госуслуг либо лично в многофункциональном центре. Услуга предоставляется на платной основе.