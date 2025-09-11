Признана банкротом: у скамерши Логецкой отобрали ипотечную квартиру

Девушка задолжала банкам 10 млн рублей и еще проценты. Из-за ее долгов суд решил взыскать квартиру за 10 млн рублей. Сейчас блогершу ищут приставы, ее долги выросли до показателя свыше 20 млн рублей.

В столичном суде ведется дело о мошенничестве.

В конце 2023 года блогерша собирала деньги со своих знакомых и подписчиков, она пообещала им вложиться в ставки на договорные боксерские бои, а позднее вернуть средства с процентами. Но после получения 200 млн рублей злоумышленница исчезла.

В 2024 году Алана Мамаева с помощью суда смогла вернуть отданные Логецкой 2 млн рублей. Еще 6 человек отбили больше 25 млн рублей. В марте этого года блогершу объявили в федеральный розыск, но тогда она опровергла слухи и сказала, что находится у себя дома.

В июне 2025 года рекламная компания отсудила у Логецкой 4,5 млн рублей за неоплаченную рекламу, а потом еще 870 тыс. рублей за пользование чужими деньгами и 50 тыс. рублей госпошлины.