Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова поздравила победителей и призеров международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» с поступлением в российские вузы на бюджетной основе. Около 100 школьников из разных регионов страны поступили в высшие учебные заведения, получив дополнительные баллы за достижения в премии Росприроднадзора. Преференции победителям и призерам премии, в том числе гранты на бесплатное обучение, предоставляют 115 вузов.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова провела онлайн-встречу с самыми активными участникам Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», которые воспользовались преференциями и поступили в российские вузы. Около 100 призеров премии получили дополнительные баллы, благодаря чему стали студентами Высшей школы экономики, Российского университета дружбы народов, МИРЭА, Томского государственного университета, Уральского федерального университета, Кубанского и Байкальского государственных университетов и др. Светлана Радионова поздравила первокурсников.

«Очень важно, чтобы профессия эколога была в тренде. Чтобы специалисты, которые занимаются вопросами сохранения окружающей среды, проблемами экологии и климата с каждым годом повышали свой профессионализм. Чтобы вы — молодежь — хотели быть причастны к этому. И только вместе мы можем решить самые сложные задачи, повлиять на других людей и их осознанность в вопросах бережного отношения к природе. Мы очень рады, что вы росли вместе с премией „Экология — дело каждого“. Когда мы задумывали этот проект, то даже не представляли, что нас поддержит такое количество вузов. Сегодня их 115, и они дают вам возможность получить особые преференции при поступлении. Я поздравляю вас с большим достижением и надеюсь, что мы увидим высококвалифицированных экологов и тех, кто поможет этой профессии стать популярной. Ребята, я очень за вас рада, дерзайте!» — обратилась к участникам встречи Светлана Радионова.

Светлана Радионова сообщила, что Высшая школа экономики и Российский университет дружбы народов предоставили гранты на бесплатное обучение двум победителям премии «Экология — дело каждого». Студентом ВШЭ стал Родион Муцольгов из Московской области. Родион придумал как обучить врановых — самых умных птиц — раздельному сбору мусора. Молодой человек разработал устройство, ставил эксперименты и совершенствовал идею несколько лет. Благодаря премии познакомился с Николаем Николаевичем Дроздовым и обсуждал с ученым развитие своего проекта. Юноша увлекается не только биологией и химией, но и нейронными сетями и планирует в дальнейшем создавать новые проекты в сфере экологии.

«Я благодарен премии Экология — дело каждого» за поддержку и высокую оценку моих идей и проектов. Участие в нескольких сезонах во многом повлияло на мое будущее и выбор профессии. Меня пригласили сразу в два топовых вуза! Я счастлив, что смогу получить лучшее образование и применить знания на пользу экологии!» — сказал первокурсник ВШЭ Родион Муцольгов.

Грант на бесплатное обучение в РУДН получил Егор Синцов из Нижегородской области. Он будет учиться по направлению «Энерго– и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». Егор придумал и собрал беспилотник для контроля за состоянием мусорных полигонов и с этим проектом стал победителем премии. Заботу об экологии мальчику с детства привила бабушка: приучила к бережливости, сортировке отходов и сдаче вторсырья. Теперь Егор видит себя новатором в сфере экологии и планирует создать новый беспилотник для нужд сельского хозяйства. На бюджетное место в Институт экологии РУДН поступила активная участница премии и победитель 3 сезона Виктория Лотник из Ростовской области. Вика была удостоена награды за проект, направленный на развитие образовательной инфраструктуры и организацию экологической тропы на территории Музея природы под открытым небом. В родном Волгодонске Викторию знают как эковолонтера. Девушка участвует во всех акциях по уборке территорий, посадке деревьев, сбору макулатуры и пластика.

«Я поступила в РУДН на направление „Экология и природопользование“. Дополнительные баллы от участия в премии „Экология — дело каждого“ мне очень пригодились! На мое направление был высокий конкурс — 7 человек на место. И я смогла это сделать! Меня ждет увлекательная учеба, спасибо Росприроднадзору!» — сказала Виктория Лотник.

Призер премии Алиса Рогалева из Читы стала студенткой Забайкальского государственного университета. Факультет журналистики она выбрала не случайно. С юного возраста Алиса увлекается кино и даже организовала свою студию, где снимает игровые и документальные фильмы на острые социальные темы. Именно такой видеоролик о стихийной свалке получил специальную награду от жюри премии и помог осуществить мечту автора о профессиональном образовании.

«Премия „Экология — дело каждого“ не только помогает поднимать острые экологические проблемы, но и мотивирует двигаться дальше. Благодарим премию от всей киностудии, ведь когда есть такие проекты, мы понимаем, что всё, что мы делаем будет полезно!» — сказала Алиса Рогалева.

Диана Чиркова из Татарстана получила дополнительные баллы за достижения в премии и смогла поступить в РУДН на бюджетное место по направлению «Экология и природопользование». Заботу о природе Диане привила учительница биологии. Школьница занималась исследовательскими работами. Например, выясняла, с чем связано исчезновение ландышей и чем это опасно для экосистемы. Вместе с ребятами высаживала краснокнижные растения. А еще выяснила, что уборка опавших листьев негативно отражается на состоянии почвы, поэтому с результатами исследования обратилась в администрацию Нижнекамска, и опавшую листву перестали убирать.

Призер премии из Ставропольского края Ярослав Санитаев с детства мечтает приносить пользу природе и всему живому. Ярослав воспользовался дополнительными баллами и поступил на бюджетное отделение Томского государственного университета. Выбрал геолого-географический факультет и специальность Гидрометеорология.

Активный участник Премии Илья Иванов из Ханты-Мансийского автономного округа поступил в Тюменский государственный университет. Илья узнал о премии от своей младшей сестры Кати, которая увлечена темой экологии и основала в школе экодвижение «Муравейник», куда привлекла и своего брата.

Мария Меркушева из Екатеринбурга поступила на бюджетной основе в Уральский федеральный университет на направление «Медиакоммуникации и мультимедийные технологии». Мария показала свой талант в мультипликации на премии и в третьем сезоне стала победителем. В своем мультфильме она предупреждает о том, что совсем скоро от природы может ничего не остаться. Анна Волкова из Татарстана поступила на бюджетной основе в Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет. Анна стала призером третьего сезона премии со своим агротехническим проектом по переработке сельскохозяйственных животных экскрементов, процесс утилизации которых всегда был огромной проблемой.

Призер второго сезона Премии Самир Искаков из Саратовской области уже учится на втором курсе в Институте экологии РУДН. Он стал первым, кто воспользовался дополнительными баллами от премии для поступления в вуз на бюджетной основе. Самир с восторгом отзывается о студенческой жизни и считает, что благодаря премии его жизнь стала насыщенной и интересной, у него появилось очень много друзей со всего мира.

Глава Росприроднадзора поблагодарила ребят за целеустремленность и трудоемкую работу над проектами в защиту экологии. Светлана Радионова пожелала всем поступившим в вузы призерам премии «Экология — дело каждого» успехов в учебе и реализации самых смелых идей.

Премия «Экология — дело каждого» учреждена Росприроднадзором. Ее главной миссией является выявление и вовлечение молодежи и взрослых в экологическую повестку и их поощрение за активность. Всего на премию с 2021 года поступило свыше 210 тысяч заявок от участников из 78 стран, включая все 89 регионов РФ. Все участники получают грамоты, а победители и призеры — помимо гаджетов и путевок на Черное море, преимущества при поступлении в 115 российских вузов, включая Высшую школу экономики, РУДН, СКФУ и другие. Заявки на пятый сезон Премии принимаются с 1 августа 2024 по 1 апреля 2025 года на сайте www.экологияделокаждого.рф.

Премию поддержали: АО «СОГАЗ», НИУ ВШЭ, РУДН, СКФУ, Московский зоопарк, Гриниум, Российский футбольный союз, генеральный информационный партнер — РИА Новости, международный информационный партнер — Международное информационное агентство и радио Sputnik, стратегический медиапартнер — ТАСС, медиахолдинг «Русская медиагруппа», «ВКонтакте», МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», телеканал «Мир», ИД «Комсомольская правда», ИА «Регнум», «Детское радио», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИД «Аргументы и факты», медиагруппа Freedom Strength Beauty, Всероссийское общество охраны природы и другие.