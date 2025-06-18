Приведут к единому стандарту: начался второй этап модернизации столичных школ

В Москве обновляют не только здания школ, но и саму среду, в которой обучаются дети. Стартовал уже второй этап модернизации учебных учреждений, в рамках которого работы пройдут в 10 округах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Москва приводит к единому стандарту здания, вошедшие в программу «Моя школа». Там обновляют фасады и крыши, инженерные системы, дизайн, общие зоны. Модернизируются классы и коридоры: их оснащают современной техникой и удобной мебелью.

В столичных школах появятся современные специализированные кабинеты для изучения информатики и естественных наук, спортзалы, кабинеты для внеурочных занятий, зоны отдыха. А на территориях учебных заведений возведут новые спортплощадки, установят фонари, парковки для СИМ.

Работы по модернизации в рамках второго этапа подойдут к концу в 2026 году. А 1 сентября этого года свои двери откроет 51 школа, которая была обновлена в рамках первого этапа. Всего планируется модернизировать почти 700 зданий.

Ранее резервные дни основного периода ЕГЭ стартовали в столице. Они проходят с 16 по 23 июня.