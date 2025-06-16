Резервные дни основного периода ЕГЭ стартовали в столице

Московские выпускники могут сдать ЕГЭ в резервные дни основного периода. Они проходят с 16 по 23 июня. Экзамен сдают более 17 тыс. человек, свыше 13 тыс. из них — выпускники прошлых лет, сообщается на сайте мэра столицы.

16 июня пройдут экзамены по физике, литературе, обществознанию и географии, 17 июня — по русскому языку, 18 июня — по истории, химии, устная часть по иностранным языкам. 19 июня ребята могут сдать информатику, биологию, а также письменную часть по иностранным языкам.

20 июня пройдут экзамены по математике базового и профильного уровней. А 23 июня выпускники могут сдать ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам.

Всего для ребят было организовано более 200 пунктов проведения ЕГЭ в резервные дни. Результаты экзамена станут известны не позднее 28–30 июня. Основной период ЕГЭ подойдет к концу 4 июля. Пересдать экзамен по одному из предметов можно будет 3 и 4 июля.

Также запланирован дополнительный период проведения ЕГЭ. Он пройдет с 4 по 23 сентября.

О том, где, как и когда узнать результаты ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году, читайте в материале РИАМО.