сегодня в 11:15

Пристройку к гимназии в округе Подмосковья возведут в 2025 г

В Солнечногорске подрядная организация завершила работы по устройству фундамента нового корпуса гимназии № 6 на улице Банковской. Следующий этап — возведение стен здания. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пристройка рассчитана на 300 учеников. В ней разместят учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, столовую с пищеблоком.

На территории обустроят спортивные и игровые площадки, места для общешкольных мероприятий и отдыха. Кроме того, обновят и основное здание гимназии 1980-го года постройки.

Пристройка поможет перевести детей на обучение в одну смену. Ее возведение поддержано губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Завершение работ запланировано к сентябрю 2025 года. Их ведут по региональной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.