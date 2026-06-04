Приставы Подмосковья взыскали 1,3 млрд рублей алиментов за 4 месяца

Судебные приставы Московской области за январь–апрель 2026 года взыскали более 1,368 млрд рублей алиментов. Акция «Судебные приставы — детям» прошла в регионе с 20 мая по 1 июня в преддверии Международного дня защиты детей, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Ежегодную акцию «Судебные приставы — детям» провели в Подмосковье для повышения эффективности взыскания алиментов и привлечения внимания к защите прав детей. В ее рамках приставы организовали рейды совместно с представителями смежных ведомств, посетили подшефные детские учреждения и провели правовые консультации на информационных площадках региона.

По итогам четырех месяцев 2026 года доля исполнительных производств, по которым обеспечено получение алиментов, достигла 92,9%. Более чем по 20 тыс. производств должникам ограничили выезд за границу. Свыше 8 тыс. человек лишены права пользования специальным правом. На 1 июня к уголовной ответственности привлекли более 580 неплательщиков.

«Представленные статистические данные отражают эффективность работы судебных приставов по обеспечению взыскания алиментных платежей. Тем не менее каждый родитель имеет возможность исполнять обязательства добровольно, руководствуясь ответственностью перед ребенком и его благополучием», — подчеркнул главный судебный пристав Подмосковья Андрей Тагаев.

Он добавил, что оплатить задолженность можно через портал Госуслуг. По его словам, алименты — это проявление заботы о ребенке и участие в его жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе проживает 1,76 млн детей и программа по обеспечению их безопасности продолжится до 2030 года.

«Детский контингент в Подмосковье составляет 1,761 млн человек и постоянно растет. <…> Президентская программа предполагает комплексную безопасность детей», — отметил Воробьев.