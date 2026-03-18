Приставы Подмосковья взыскали 1,2 млн рублей алиментов

Судебные приставы в Подмосковье взыскали с жителя региона задолженность по алиментам в размере 1 229 000 рублей. Исполнительное производство вели сотрудники Луховицкого районного отделения, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Мировой судья обязал жителя Подмосковья перечислять на содержание ребенка треть всех видов дохода. На основании судебного решения в Луховицком районном отделении судебных приставов возбудили исполнительное производство.

В ходе работы пристав вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке, а также о запрете регистрационных действий в отношении его автомобиля. Кроме того, мужчину временно ограничили в праве выезда за пределы России.

Благодаря комплексу принудительных мер задолженность по алиментам в размере 1 229 000 рублей была полностью погашена. Дальнейшее перечисление текущих платежей до совершеннолетия ребенка остается на контроле судебных приставов.

