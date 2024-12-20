Приставы Подмосковья списали 41 участнику СВО 27 млн рублей долгов по кредитам

В рамках изменений, внесенных в действующее законодательство, судебные приставы Подмосковья с 1 декабря 2024 года прекратили 97 исполнительных производств по кредитным обязательствам на сумму порядка 27 млн рублей в отношении 41 участника СВО. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

С 1 декабря 2024 года начали действовать изменения в федеральном законодательстве, регулирующие порядок исполнения исполнительных производств в отношении военнослужащих-участников СВО. Так гражданам, которые заключили с 1 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ для выполнения задач специальной военной операции, исполнительные производства по неисполненным кредитным обязательствам, в том числе ипотечным, прекращаются.

Важно отметить, что контракт должен быть заключен на срок свыше 1 года и сумма кредитных обязательств — до 10 млн рублей. Законодательством предусмотрено также прекращение исполнительных производств по кредитным обязательствам и в отношении супруга/супруги военнослужащего. Данная мера закона расширила гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции.

Чтобы исполнительные производства были оперативно прекращены, аресты и ограничения сняты, необходимо обратиться в любое отделение судебных приставов ФССП России или аппарат управления, либо воспользоваться дистанционными способами:

на официальном сайте ГУФССП России по Московской области обратиться через «Интернет-приемную». В теме обращения выбрать «обращение участника СВО»;

через портал госуслуг подать заявление в ФССП в разделе «иное» выбрать «приостановить исполнительное производство» и далее указать причину «участие в боевых действиях»;

воспользовавшись электронной почтой ГУФССП России по Московской области odo@r50.fssp.gov.ru.

Жители Подмосковья могут обратиться к дежурному сотруднику органа принудительного исполнения в пункте отбора на военную службу по контракту Московской области в г. Балашиха.

Для прекращения указанной категории исполнительных производств необходимо предоставить судебным приставам следующие документы:

заявление о прекращении исполнительного производства;

копии контракта о прохождении военной службы сроком на один год и более или справки из соответствующего органа министерства обороны Российской Федерации о заключении указанного контракта с 1 декабря 2024 года.

Для принятия решения о прекращении исполнительного производства в отношении супруги (супруга) лица, заключившего контракт о прохождении военной службы, дополнительно необходимо приложить документ о регистрации актовой записи о заключении брака.

Документы за военнослужащего могут предоставить в службу судебных приставов его родственники.

Все участники СВО имеют право на приостановлении исполнительного производства.

Образец заявления о приостановлении исполнительного производства по причине прохождения военной службы по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации размещен на официальном сайте ГУФССП России по Московской области во вкладке «Обращения — Образцы письменных обращений». Однако, временная приостановка исполнительных производств не распространяется на требования по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.