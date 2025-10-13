Приставы оштрафовали микрофинансовую организацию за распространение данных должника

Обществу с ограниченной ответственностью назначен административный штраф в размере 120 тыс. рублей за неправомерные действия при взыскании просроченной задолженности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

В ГУФССП России по Московской области обратился житель Подмосковья с заявлением о фактах нарушения его прав и законных интересов при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны микрофинансовой организации. На абонентский номер заявителя, а так же третьему лицу, стали поступать текстовые сообщения, в которых разглашались сведения о задолженности. А по адресу проживания гражданина на входной двери была приклеена надпись «Должник» и оставлено письмо, которое содержало персональные данные заявителя и сумму его задолженности.

В подтверждение своих слов обратившийся гражданин к заявлению приложил фото листовки, скрин-шоты сообщений, пояснение третьего лица и документы, удостоверяющие личность. Предоставленные данные помогли должностным лицам ГУФССП России по Московской области в ходе административного расследования установить вину юридического лица.

Так было установлено, что должник не давал своего письменного согласия на взаимодействие с третьими лицами, отсутствует также и письменное согласие третьих лиц на осуществление взаимодействия, направленного на взыскание просроченной задолженности. При этом общество с ограниченной ответственностью нарушило требования Федерального закона и сделало доступным для третьих лиц персональные данные должника и его просроченной задолженности.

В ходе расследования были выявлены обстоятельства, отягчающие административную ответственность — данная микрофинансовая организация уже привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения и уплатила ранее административные штрафы на сумму 260 тыс. рублей.

Постановлением должностного лица ГУФССП России по Московской области юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 120 тысяч рублей. Постановление о назначении наказания исполнено.

В случае нарушения прав гражданина-должника при взыскании просроченной задолженности, необходимо зафиксировать правонарушение посредством аудио- и видео- записи, фотографии текстовых сообщений, списка детализации разговоров или иным, доступным для вас способом. Обязательно укажите дату и время совершения противоправных действий. Сообщите об указанных фактах в Главное управление ФССП России по Московской области посредством письменного обращения или в ходе личного приема по адресу: 143400, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8, а также через интернет-приемную на сайте Главного управления r50.fssp.gov.ru, контактный телефон: 8 (498) 568-98-30. Обязанность сотрудников Службы принять все необходимые меры для защиты их прав и законных интересов.

