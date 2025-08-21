Приставы не смогли взыскать с Дмитрия Дюжева долги по коммуналке

Астраханские приставы не смогли взыскать с актера Дмитрия Дюжева долги по коммуналке, сообщает РИА Новости .

Сумма долга за газ, тепло и электроэнергию составляла 21143,64 руб. Исполнительное производство было открыто на основании материалов, поступивших от мирового судьи Астрахани.

Однако исполнительное производство было прекращено на основании статьи 46 закона «Об исполнительном производстве» из-за невозможности установить местонахождение должника, его активов и недостаточной информации о наличии денег и других ценностей.

Накануне звезда сериалов «Бригада» и «Жмурки» Дмитрий Дюжев по решению суда был привлечен к административной ответственности за неуплату ранее назначенного штрафа. Суд назначил наказание российскому актеру в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.