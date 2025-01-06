Приставы начали конфискацию имущества экс-министра Абызова

Судебные приставы приступили к процедуре конфискации имущества общей стоимостью около 24 млрд рублей, которое принадлежит экс-министру по вопросам Открытого правительства России Михаилу Абызову, осужденному за организацию преступного сообщества и мошенничество, сообщает ТАСС .

В конце прошлого года исполнительные листы, касающиеся вопроса конфискации имущества, передали приставам. Они, в свою очередь, возбудили исполнительные производства.

В доход РФ приставы изымут имущество и деньги Абызова на общую сумму 23,5 млрд рублей, а еще исполнительские сборы и задолженность, которые составляют 2,4 млрд рублей.

В отношении экс-чиновника с 2020 года по конец 2024 года было открыто семь исполнительных производств. Его общая задолженность — порядка 28 млрд рублей.

Михаил Абызов работал министром по вопросам Открытого правительства в 2012–2018 годах. Его задержали 26 марта 2019 года.

С 2012 по 2018 годы Абызов вместе с подельниками похитили деньги компаний «СИБЭКО» и «РЭС» в размере 4 млрд рублей. Помимо этого, следствие установило причастность обвиняемых к незаконной бизнес-деятельности, которая позволила им извлечь доход на сумму свыше 32,5 млрд рублей.