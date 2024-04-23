Присяжные оправдали россиянина, обвиняемого в создании банды и дерзких разбоях

Суд присяжных в Санкт-Петербурге полностью оправдал и реабилитировал Родиона В., который обвинялся в создании преступной группы, промышлявшей разбойными нападениями и грабежами. В сумме следователи инкриминировали фигуранту и его подозреваемым сообщникам минимум три громких налета, хранение оружия, подделку документов и выращивание конопли, сообщает «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу города.

Следствие предполагало, что Родион В. с 2012 года стоял во главе банды грабителей и разбойников. Злоумышленники, вооружившись пистолетами, нападали на магазины «Меха и Кожа», «РОТ-ФРОНТ» и банкомат. Из последнего фигуранты вынесли почти 6 млн рублей, а из магазинов — товара минимум на несколько миллионов рублей, считали следователи.

Кроме того, по данным Следкома, один из членов банды — украинец, который купил себе поддельные права гражданина РФ. Он также попался на выращивании конопли и хранении самодельного оружия.

Тем не менее, присяжные полностью оправдали Родиона В. по всем пунктам обвинения, постановив его реабилитировать. Двое его подельников также получили более «мягкие» приговоры, чем те, которые им грозили.

В частности, первый обвиняемый сообщник, которого признали виновным в разбое, приговорен к 5 годам условно. Украинец, попавшийся на хранении наркотиков и «самопала», получил 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Обвинения в выращивании наркорастения и подделку документов с обвиняемого сняли за истечением срока давности.