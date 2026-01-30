Природа порадовала москвичей живописным розовым закатом

сегодня в 19:19

В Москве 30 января минус 15 градусов. Когда на небе появился розовый закат, на время перестал идти снег.

На опубликованных кадрах запечатлен живописный розовый закат и яркое желтое солнце за облаками.

Ранее врач-невролог Военно-медицинской академии РФ Павел Хорошев рассказал, что даже слабое и кратковременное переохлаждение организма может спровоцировать ослабление иммунитета. Затем может возникнуть вирусная или бактериальная инфекция.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.