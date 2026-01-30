Природа порадовала москвичей живописным розовым закатом
Фото - © Telegram-канал Mash
Жители разных районов Москвы сняли живописный розовый закат. Фото и видео пользователей опубликовал Mash.
В Москве 30 января минус 15 градусов. Когда на небе появился розовый закат, на время перестал идти снег.
На опубликованных кадрах запечатлен живописный розовый закат и яркое желтое солнце за облаками.
