Даже 20 секунд на морозе в легкой одежде способны резко ослабить иммунитет

Врач-невролог Военно-медицинской академии РФ Павел Хорошев рассказал, что даже слабое и кратковременное переохлаждение организма может привести к ослаблению иммунитета — всего 20 секунд на холоде в недостаточно теплой одежде способны спровоцировать развитие серьезной вирусной или бактериальной инфекции. Поэтому для сохранения здоровья в холодное время года необходимо одеваться по погоде. Закаливание также может оказаться полезным, однако требует грамотного подхода и подходит не каждому, сообщает Общественная Служба Новостей .

Чем опасно переохлаждение

«Основную опасность морозы несут для иммунной системы. Иммунитет, как и любая другая система организма, имеет оптимальный температурный диапазон. Соответственно, при снижении температуры активность биохимических процессов в клетках и тканях этой системы падает: прежде всего в лимфоузлах, но также и в клетках, которые находятся на коже, в клетках, которые находятся в лимфе и в плазме поверхностных тканей, то есть в подкожной клетчатке, в клетках, которые путешествуют по кровеносной системе, в клетках в красном костном мозге, которые занимаются кроветворением и так далее. Все это при нормальной работе нас защищает. Поэтому, когда вся иммунная система из-за переохлаждения резко ослабевает, мы заболеваем», — объяснил эксперт.

Хорошев уточнил, что ослабленный холодом иммунитет менее эффективно справляется с вирусами, бактериями и другими патогенными микроорганизмами — они активизируются и начинают активно размножаться, вызывая различные заболевания.

Даже 20 секунд на морозе в легкой одежды фатальны

По словам медика, поражение иммунной системы может происходить даже при небольшом замерзании. Например, достаточно открыть воротник на морозе и дышать ртом, а не носом, чтобы лимфоузлы Вальдейерова кольца, то есть миндалины, переохладились и ослабили свою иммунную функцию, что может привести, например, к тонзиллиту или ангине.

Именно поэтому зимой необходимо избегать переохлаждения. Нельзя выбегать на мороз раздетым даже на 20 секунд, и это не преувеличение. Может показаться, что можно быстро забрать банку с огурцами с холодного балкона в одних трусах, и ничего не случится — но последствия могут быть серьезными, человек может выбыть из строя на месяц или даже сократить себе жизнь из-за осложнений. Начинается насморк, затем бронхит, потом пневмония, потому что вся патогенная микрофлора стекает в легкие. Как известно, до появления антибиотиков многие умирали от пневмонии, которая часто начиналась именно с переохлаждения, предостерег специалист.

Защита от переохлаждения

Хорошев подчеркнул, что для защиты от переохлаждения и его последствий зимой необходимо всегда тепло одеваться, даже если нужно выйти на улицу всего на пару минут, например, чтобы вынести мусор.

В холодное время года одеваться следует по принципу многослойности, подобно луковице. На холоде должно быть четыре слоя одежды. Первый слой, непосредственно прилегающий к коже, должен состоять из белья с содержанием хлопка не менее 80%, так как он хорошо отводит влагу от тела. Второй слой также должен быть хлопчатобумажным. Следующий слой может быть из акрила или шерсти, что поможет испарять влагу. Наконец, верхний слой одежды — теплая куртка, обязательно вентилируемая.

Если одежда построена таким образом — хлопок, хлопок, шерсть или акрил, и вентилируемая куртка — можно спокойно находиться на морозе и эффективно выполнять свои функции, отметил врач.

Закаливание — не для всех

Еще один способ защиты от переохлаждения — закаливание. Однако, по словам Хорошева, здесь следует быть осторожным. Он не рекомендовал бы этот метод всем подряд.

Нерегулярное и недисциплинированное закаливание может привести к опасному переохлаждению. Ведь закаливание — это своего рода переохлаждение, но выполненное особым образом. В результате можно заработать ангину летом или осенью. Поэтому закаливание должно быть системным, дисциплинированным и круглогодичным. Оно необходимо только тем, кто подвергается высокому риску переохлаждения в силу службы или особенностей работы. Если же человек может тепло одеться зимой и быстро добраться до метро или автомобиля, то закаливание ему не нужно, заключил врач.

