Принц Гарри подрался с братом короля Карла III и разбил ему нос

В 2013 году у принца Гарри произошла ссора с принцем Эндрю, братом короля Карла III. Родственники подрались прямо на семейной встрече, следует из книги биографа Эндрю Лауни, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Как пишет автор, принц Эндрю всегда не ладил с племянниками — принцем Гарри и Уильямом. Отношения ухудшились, когда у братьев появились жены. Эндрю часто позволять себе говорить гадости про Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Биограф отметил, что в 2013 году на встрече британской королевской семьи произошел апогей страстей. Гарри тогда узнал обо всех оскорблениях, которые допускал Эндрю. Принц назвал дядю трусом и ввязался с ним в драку. Гарри несколько раз ударил Эндрю по лицу и разбил ему нос.

Между тем официальный представитель принца Гарри заявил, что эта информация не соответствует действительности. По его словам, дядя и племянник никогда не дрались.

Принц Эндрю был лишен титулов и званий после скандала с обвинениями в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Мужчине грозил вызов в суд, но он заплатил истице, обвинившей его, 12 млн фунтов стерлингов, чтобы избежать допроса.

Ранее кузину британских принцев Уильяма и Гарри нашли мертвой в особняке. Рози Рош на момент гибели было всего 20 лет.