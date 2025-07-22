Sun: кузину британских принцев Ульяма и Гарри нашли мертвой в особняке

Труп Рози Рош — кузины принцев Великобритании Ульяма и Гарри, нашли в особняке в Англии. Все случилось 14 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал The Sun.

Рош — внучка дяди принцессы Дианы. Ее труп нашли мама и сестра в особняке в Юго-Западной Англии.

Рози Рош на момент гибели было всего 20 лет. Перед кончиной она планировала отправиться в поездку с приятелями.

Коронер Грант Дейвис сказал, что полицейские не нашли ничего подозрительного в гибели кузины. Третьи лица вряд ли были вовлечены. Расследование смерти сначала начали, но затем отложили до 25 октября.